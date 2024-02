Herói do título da Copa Africana teve câncer no testículo e fez cirurgia

O atacante Sébastien Haller teve um tumor no testículo e ficou seis meses parado cerca de um ano antes de ser tornar o protagonista do título da Costa do Marfim.

Conquista dentro e fora de campo

Haller foi o herói da semi e da final da Copa Africana de Nações. O camisa 22 fez os gols decisivos contra África do Sul e Nigéria, respectivamente.

Um ano atrás, ele retornava aos gramados depois de se recuperar de um câncer. O jogador ficou sem atuar entre julho de 2022 e janeiro do ano seguinte.