Por que Atuesta começou ano como 'sombra' de Veiga, mas acabou emprestado

O Palmeiras contratou reforços para a posição de meia, e Atuesta teria muita concorrência. Além de Raphael Veiga, Atuesta estava atrás de Jhon Jhon, cria da Academia, e o Alviverde ainda encaminhou a contratação do meia Rômulo, que chega à equipe após a disputa do Paulistão pelo Novorizontino. Lázaro também pode fazer a função se necessário.

Classificação e jogos Paulista

O Alviverde pagou cerca de R$ 20 milhões em 2021 por 70% dos direitos econômicos para tirar o jogador do próprio LAFC. O jogador de 26 anos não conseguiu repetir o que fez nos Estados Unidos e deixou a desejar em sua passagem no futebol brasileiro.

Passagem de Atuesta no Palmeiras

Em março do ano passado, Atuesta rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e ficou afastado até a última rodada do Brasileirão, contra o Cruzeiro, quando jogou os minutos finais.

No clube desde 2022, Atuesta atuou em 60 partidas, marcou apenas dois gols e deu duas assistências.

