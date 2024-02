Dupla do Vasco se destaca no Pré-Olímpico e rende R$ 113 milhões aos cofres

O UOL apurou que cerca de US$ 2 milhões da venda de Pec foram destinados ao pagamento de dívidas. O mesmo deve acontecer com parte dos recursos da venda de Marlon Gomes.

Diretor de futebol do Vasco, Alexandre Mattos diz que o clube não será impulsivo na utilização desta verba. Ele afirma que o Cruzmaltino será responsável nas suas finanças para alcançar equilíbrio e estabilidade esportiva.

Será de uma maneira organizada, não da maneira que a gente já viu no passado em equipes que usaram de forma impulsiva, simplesmente para dar uma satisfação. O Vasco vai com calma, se organizando, já fizemos investimentos em outros atletas, vamos continuar da melhor maneira possível, dentro de um plano financeiro, de gestão. Acima de tudo, com muita responsabilidade

Alexandre Mattos

Pec e Marlon se destacam no Pré-Olímpico

Gabriel Pec e Marlon Gomes têm se destacado pela seleção brasileira, na disputa do Pré-Olímpico que acontece na Venezuela. O Brasil já está classificado para o quadrangular final da competição.