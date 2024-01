PSG anuncia contratação de Moscardo após novela com Corinthians

"Mal posso esperar para entrar no grupo e conhecer toda a equipe e funcionários. Espero ganhar muitos troféus com as cores Vermelho e Azul e deixar a torcida feliz", disse Moscardo.

O jogador viaja no sábado (27) para Doha, no Qatar, para realizar a cirurgia no pé esquerdo (colocação de enxerto ósseo). Ruma para o Brasil depois, numa recuperação que deve durar entre dois e três meses.

Le Paris Saint-Germain est heureux d'annoncer la signature de Gabriel Moscardo.



Le joueur brésilien de 18 ans s'est engagé avec le club de la capitale jusqu'en 2028 et sera prêté au SC Corinthians jusqu'à la fin de la saison.



A novela

A lesão de Gabriel Moscardo no pé esquerdo retardou o processo de venda dele ao Paris Saint-Germain. O clube francês queria resolver questões burocráticas sobre a lesão, diagnosticada durante os exames médicos feitos na França, antes da assinatura do contrato.