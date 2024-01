Versões e desgaste: como foi o rolo de Flamengo, Corinthians e Matheuzinho

O Corinthians ainda tenta a compra do jogador. Apesar de descartar o empréstimo, a última cartada será pagar para tirá-lo do Flamengo. Mesmo com o desgaste gerado pelo episódio, o jogador gostou do período com os novos companheiros e vê de maneira positiva uma chance em outro clube.

O Corinthians fez uma proposta após a confusão. Os números são bem abaixo dos 11 milhões de euros (cerca de R$ 59 milhões) pedidos pelo Fla caso houvesse uma opção de compra fixada.

Linha do tempo

O Corinthians decidiu contratar um lateral-direito. Com o limite de estrangeiros, não encontraram nenhum no mercado e foram atrás de Matheuzinho.

Valores assustaram para uma compra. Com uma pedida alta para o contrato em definitivo, a opção do empréstimo apareceu na mesa, mas o Flamengo vetou um valor pré-fixado. O Corinthians manteve o papo mesmo assim.

O clube paulista pediu que Matheuzinho viajasse. Com poucos reforços à disposição, o clube queria dar a Mano Menezes o jogador. O lateral participou de treinos no CT e do treino aberto para a torcida.