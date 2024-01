Augusto diz que Moscardo voltará ao Corinthians: 'será vendido por mais'

Os franceses querem aguardar a recuperação para confirmar o negócio, enquanto o Corinthians exige a venda agora. O impasse continua.

O UOL procurou o estafe de Gabriel Moscardo, que diz não ter sido avisado do fim da negociação. Essa definição deve ocorrer nos próximos dias.

Vale lembrar que Augusto Melo afirmou que foi "obrigado" a vender Moscardo diante da cláusula de rescisão baixa para o mercado nacional. O receio era de algum clube brasileiro pagar a multa e servir como ponte para a Europa.

Mandei devolver, se corre o risco lá corre aqui. Se há o risco de não recebermos, deixa ele aqui se recuperar que temos uma condição de vender melhor. Pedi para voltar. Está com eles. 'A operação vai seguir, mas só depois que operar'. Então, me devolva. Tenho certeza que esse garoto é uma realidade, vai voltar bem com toda a estrutura e vai ser vendido por muito mais do que está hoje. Em dois meses ele retorna

Augusto Melo, à CNN