Ausência inesperada e problemas físicos: zaga vira problema para Mano no Corinthians

E o Raul Gustavo? O zagueiro revelado nas categorias de base do clube retornou após passagem de empréstimo no Bahia. Porém, o atleta se recuperou recentemente de lesão no adutor da coxa e fez o primeiro treino integral com o grupo na última quinta-feira. O departamento médico e a comissão técnica avaliarão se ele estará apto a ser relacionado para o duelo do próximo sábado, diante do São Bernardo.

Por fim, a última má notícia: o zagueiro Caetano sentiu um pequeno desconforto no intervalo do confronto contra o Ituano. Pensando em não correr mais riscos, Mano Menezes sacou o defensor durante a segunda etapa, e teve que improvisar o volante Raniele na função por alguns minutos.

Não se sabe ainda o quão grave foi o desconforto muscular de Caetano, que deve ser avaliado internamente nos próximos dias.

O único zagueiro que vem compondo o banco de reservas de Mano Menezes é Rafael Venâncio, jovem canhoto que participou da última temporada pelo sub-17 e não foi relacionado para a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

É com esse cenário que o Timão visita o São Bernardo no próximo sábado (27), às 20h (de Brasília), pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. O Alvinegro se encontra na segunda colocação do grupo C do Estadual, com três pontos conquistados.

