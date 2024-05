Espanha apreende 11 toneladas de produtos falsos da Liga dos Campeões e da Eurocopa

MADRI (Reuters) - A polícia espanhola apreendeu 11 toneladas de camisas de futebol falsas que seriam vendidas na Espanha durante a preparação para a final da Liga dos Campeões, no sábado, em Londres, entre Real Madrid e Borussia Dortmund, e para a Eurocopa de 2024, na Alemanha, no próximo mês.

Uma busca em 15 caminhões pesados produziu a carga de camisas junto com outros produtos falsificados, como relógios de luxo, artigos de couro e eletrônicos, com um valor de mercado estimado em mais de seis milhões de euros, de acordo com um comunicado na sexta-feira.

A investigação começou em abril, quando duas toneladas de camisas falsificadas de clubes de futebol espanhóis enviadas da China foram apreendidas.