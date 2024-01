Atlético faz golaço de falta, mas Patrocinense vira na estreia do Mineiro

Hulk foi desfalque por infecção estomacal. O Galo anunciou antes da partida que o atacante foi vetado pelo departamento médico e que voltou a Belo Horizonte.

Classificação e jogos Mineiro

Zerado, o Atlético divide a lanterna do Grupo B com o Villa Nova. O Patrocinense, por sua vez, tem os mesmos três pontos do Athletic Club na ponta da chave C.

O Galo volta a campo no domingo (28), quando recebe o Democrata-GV, às 16h (de Brasília). na Arena MRV. Já o Patrocinense visita o Uberlândia na segunda, às 20h.

Como foi o jogo

Jogadores do Atlético-MG comemoram gol de Mauricio Lemos contra o Patrocinense, pelo Mineiro Imagem: Pedro Souza/Atlético

O primeiro tempo teve gols no início e equilíbrio em campo. O zagueiro Mauricio Lemos inaugurou o placar com um golaço de falta, mas o empate veio na sequência, pelo alto. Com a retomada da igualdade, as equipes passaram a fazer um confronto amarrado.