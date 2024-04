Federação de futsal promete "providências enérgicas" e atribui violência a organizados do Corinthians

Confira o posicionamento completo da Federação Paulista de Futebol de Salão:

"A Federação Paulista de Futebol de Salão informa que o futsal é uma modalidade esportiva amadora, que fomenta o desporto desde o sub 07 até a categoria Principal e a grande maioria de seus jogos são para crianças e adolescentes.

A Federação Paulista de Futebol de Salão é rigorosa e pune qualquer tipo de ofensa quer física ou não, bem como, proíbe a venda ou consumo de bebidas alcóolicas dentro dos ginásios, proíbe a presença de torcidas organizadas nas partidas que ocorrem nos ginásios Ciro/Ciro II, conforme determina em seus regulamentos com a finalidade de prestigiar um público familiar.

A partida que aconteceu no dia de hoje pelo Campeonato Paulista sub 18, teve a presença de seguranças do Palmeiras, seguranças do Corinthians, seguranças contratados pela Federação Paulista de Futebol de Salão e a presença da Polícia Militar do Estado de São Paulo

A partida iniciou-se com todas as garantias desportivas chanceladas pelos representantes de ambas as equipes e pela arbitragem.

Durante o transcorrer da partida, apareceram muitos torcedores do Sport Club Corinthians Paulista sem identificação, mas, pelo comportamento nas arquibancadas constatou-se que eram torcedores de organizadas inclusive abriram uma faixa da "Gaviões da Fiel" que proporcionaram cenas lamentáveis e repudiantes no final da partida