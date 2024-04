Vasco toma goleada do Criciúma pelo Brasileiro e amarga terceira derrota seguida

Com três pontos em 12 disputados, o Vasco está na 16ª colocação neste começo de rodada, enquanto o Criciúma, agora com cinco pontos em três partidas, está na sétima colocação.

Os dois times, agora, têm compromissos pela terceira fase da Copa do Brasil pela frente. O Vasco abre o duelo com o Fortaleza, nesta quarta-feira, às 19h (horário de Brasília), no Castelão, enquanto o Criciúma visita o Bahia, nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), na Arena Fonte Nova.

Já na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco visita o Athletico-PR, domingo, às 16h (de Brasília), na Ligga Arena. O Criciúma, no mesmo dia e horário, enfrenta o Grêmio na Arena do Grêmio.

O duelo entre Vasco e Criciúma

O técnico Ramón Díaz fez mudanças no Vasco. Ele contou com o retorno de Medel e Payet. Além disso, colocou Hugo Moura e Rayan no time titular. Maicon, Galdames, Mateus Carvalho e Rossi saíram do time.

O Vasco tomou a iniciativa do jogo. A primeira chance aconteceu aos 11 minutos. Hugo Moura levantou a bola para Vegetti. Ele ganhou pelo alto e desviou. A bola saiu à esquerda, com perigo. Aos 20, Piton fez jogada pela esquerda e cruzou. A cabeçada de David foi para fora. O Criciúma respondeu no minuto seguinte. Higor Meritão arriscou da intermediária. A bola foi para fora.