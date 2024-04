Ramón Díaz pede demissão do Vasco após goleada por 4 a 0 para o Criciúma

Ramón Díaz não teve pedido por jogadores atendidos desde o ano passado. Este foi um dos pontos que minaram o relacionamento do técnico com a diretoria.

O treinador, por sua vez, gerou um mal-estar na SAF com uma declaração machista recente. Ela aconteceu após a derrota para o Red Bull Bragantino, quando disse que era "complicado que quem decida no VAR seja uma mulher".

Os jogadores do Vasco passaram pela zona mista sem falar com a imprensa. Na saída de campo após a derrota, também nenhum atleta parou para conversar com os jornalistas.

Ramón livrou Vasco do rebaixamento

Ramón Díaz chegou ao Vasco em julho de 2023 e ajudou o time a escapar do rebaixamento. Na época, com uma grande campanha de recuperação, emplacou a famosa frase "no va a bajar" (não vai cair).