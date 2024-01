Por que time sensação da Copinha não disputará campeonato de profissional

O clube é uma plataforma de negócio, uma plataforma para oportunizar esses jovens atletas. Então, a gente está sempre trabalhando no mercado. Kayo Moreno, um dos sócios-fundadores do Aster.

Hoje nós temos 33 atletas no mercado europeu, em clubes como Braga, Porto, Beira-Mar, Torreense, Famalicão.

Aqui no Brasil também nós temos algumas parcerias, com Flamengo, Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Temos atletas inseridos nesses grandes centros também.

O dirigente projeta quatro nomes do elenco nas séries A e B do Brasileirão: "Gustavo Conca [vai] para o Vila Nova. Estamos emprestando um zagueiro nosso, tem a proposta do Goiás, tem atleta com proposta de Atlético Goianiense, do Bahia", disse Kayo.

Na base, o clube disputará o Campeonato Paulista, do sub-11 e ao sub-20. A Copa Ouro e a Copa Paulista também estão no calendário do clube.

Dois Aster?

O Aster de Itaquá é um clube-empresa e "irmão caçula" do Aster do Espírito Santo, que nasceu em 2017. Ambos pertencem ao Grupo Aster.