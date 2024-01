Jornal espanhol chama Marcos Leonardo de 'Endrick do Benfica'

O jornal espanhol Diario AS comparou Marcos Leonardo a Endrick para valorizar a atuação do jogador.

O que aconteceu

"O 'Endrick' do Benfica surpreende", escreveu o veículo para ressaltar a estreia do brasileiro pelo no clube português.

Apesar de o jogador do Palmeiras ainda não ter jogador em solo europeu, ele já virou referência no Velho Continente. Endrick assinou com o Real Madrid e vai se transferir para a equipe espanhola em julho deste ano, quando completa 18 anos.