Com presença de Maurren Maggi, Complexo de Atletismo em Niterói é reinaugurado

Nesta segunda-feira, foi realizada a reinauguração do Complexo de Atletismo Aída dos Santos, no campus do Gragoatá da Universidade Federal Fluminense (UFF), em Niterói (RJ). A celebração contou com a presença da campeã olímpica Maurren Maggi, que é embaixadora da Recoma, empresa responsável pela execução da obra.

Após passar por uma grande revitalização, o local conta com pistas retas, de 100 metros, ovais, com a raia mais externa medindo 460 metros, e de caminhada. As pistas de atletismo foram construída pela Recoma com materiais aprovados pela Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) e pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt). Moldadas in loco, elas se adaptam melhor às condições de nivelamento da base e de contorno, proporcionando uma melhor performance e diminuindo o risco de lesões aos atletas, em condições de treinamento ou competição.

"Nós nos orgulhamos de sermos a única empresa que detém os maquinários e equipamentos especializados para oferecer todas as tecnologias e metodologias construtivas para o atletismo. Nós sempre buscamos aprimorar nossos conhecimentos técnicos e práticos para proporcionar a melhor condição de prática esportiva aos atletas", afirma Sergio Schildt, presidente da Recoma, empresa especializada em infraestrutura esportiva, que já forneceu e executou mais de 50 pistas de atletismo com materiais sintéticos aprovados pela (WA) World Athetics, nas mais diversas regiões do país.