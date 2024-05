Fluminense e São Paulo se unem em ação com patrocinadora para ajudar vítimas de tragédia no RS

Nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), o Fluminense entrará em campo para enfrentar o São Paulo, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. Em parceria com o Tricolor Paulista e com a Superbet, patrocinadora máster de ambos os times, as camisas das equipes estamparão "SUPER AJUDA" no lugar da marca da empresa, espaço mais nobre do uniforme.

Após a partida, o Tricolor das Laranjeiras fará um leilão com 11 camisas de jogadores que atuarem na partida e destinará toda renda arrecadada para as instituições presentes no ParaQuemDoar.com.br.

A plataforma foi criada para unir quem deseja doar a quem precisa receber. O objetivo é dar visibilidade a organizações de referência no Brasil em diversos temas de impacto social.