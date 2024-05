Weverton exalta força do Palmeiras no Allianz e projeta duelo contra Del Valle

No último domingo, o Palmeiras perdeu do Athletico-PR por 2 a 0, pelo Brasileirão, na Arena Barueri. Após a derrota, o técnico Abel Ferreira voltou a criticar o fato do Verdão não conseguir atuar no Allianz Parque em algumas situações.

Na busca por garantir a vaga e a liderança do Grupo F na Libertadores, o Palestra jogará na casa palmeirense contra o Independiente del Valle. O goleiro Weverton exaltou a força da equipe no estádio.

"Sabemos o quanto somos fortes dentro do Allianz Parque, então contamos com o apoio do nosso torcedor, o que nos ajuda muito. Espero que na quarta-feira eles possam encher o estádio e estar lá para nos incentivar mais uma vez, e que a gente possa fazer um grande jogo e sair com a vitória", disse.