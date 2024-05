Enzo Fernández revela ansiedade para disputar primeira Copa América pela Argentina

O meio-campista Enzo Fernández, do Chelsea, falou nesta segunda-feira sobre a sua expectativa para disputar a primeira Copa América pela Argentina e se mostrou ansioso. O jovem de 23 anos passou por uma cirurgia em abril deste ano, por conta de uma lesão na virilha, e perdeu o final de temporada do clube inglês. Porém, ele deve estar apto para jogar o torneio por sua seleção.

"Me sinto muito bem, ansioso para voltar a campo e para a chegada da Copa América. Já estou treinando com bola e a recuperação está bastante avançada. Estou muito ansioso para poder jogar. Além disso, depois da Copa do Mundo, será muito especial", disse em entrevista à DSPORTS.

Enzo também revelou que jogou oito meses com fortes dores na virilha, que o impediram de atuar 100%. Na atual temporada, o atleta realizou 40 jogos, marcou sete gols e deu três assistências.