GP Cuiabá terá Thiago Moura e Fernando Ferreira no salto em altura

As provas do GP Cuiabá serão realizadas das 19h às 21h30 (de Brasília): no feminino ? 200 m, 400 m, 800 m, 100 m com barreiras, 400 m com barreiras, salto em altura, salto em distância, salto triplo, salto com vara, arremesso do peso, lançamento do dardo e lançamento do disco; e no masculino ? 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 110 m com barreiras, 400 m com barreiras, salto em altura, salto em distância, arremesso do peso e lançamento do dardo.

Serão dois Grandes Prêmios (GPs) internacionais no Brasil em sequência. Depois de Cuiabá, o atletismo vai para o estado do Rio de Janeiro para o Grande Prêmio Brasil ? Niterói, no próximo domingo, na nova pista da Universidade Federal Fluminense ? Campus Gragoatá. As duas competições, com a presença de atletas brasileiros e estrangeiros, estão no caminho da corrida olímpica pelos índices estabelecidos pela World Athletics ou pontos no ranking mundial.

O GP Cuiabá é uma realização da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) com patrocínio do Governo Federal, apoio do Governo do Estado do Mato Grosso e parcerias com a Federação de Atletismo do Mato Grosso (FAMT), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e SESI-MT.