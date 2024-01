Palmeiras anuncia renovação de Abel Ferreira até 2025

Abel Ferreira posa com Leila Pereira após renovar contrato com o Palmeiras Imagem: Reprodução/Twitter

O que mais ela disse

Conversas pela renovação começaram antes do final do Brasileirão do ano passado. "Sempre conversamos muito e foi um desejo nosso que ele permanecesse, mas como estávamos todos muito cansados, esperamos terminar o ano, saíram todos de férias... Essa conversa é anterior a esse ano, ela começou desde o ano passado. O que atrai muito o Abel no Palmeiras, não tenho dúvida, é o nosso projeto, é a estrutura que temos, as pessoas que estão na Academia de Futebol. Trabalhamos muito para atender todos os desejos da nossa comissão técnica. Abel e Palmeiras têm uma sintonia muito grande. Quando acontece isso, as coisas que tão dando certo, você tem que lutar pra dar continuidade nisso. Ele entende, e nós também, que temos muito a conquistarmos juntos."

Técnico ficará para o Mundial de Clubes de 2025. "Não foi só pelo Mundial de 25 [que o Abel decidiu ficar], mas tenho certeza que pela estrutura, pelas pessoas, pelo nosso elenco, ele ficaria até 2025. Estou muito feliz e tenho certeza que o torcedor também."

Críticas pela falta de reforços na temporada passada. "Foi um Brasileirão histórico, vai estar para sempre na história do Palmeiras. Foi extremamente importante para mim por tudo que passei, por todas as críticas o ano inteiro. O Palmeiras tem que se reforçar sempre, mas aquilo ali ratificou que nosso projeto estava certo."

O que aconteceu

Abel e Palmeiras tinham um acordo verbal. As negociações começaram antes de o português entrar de férias.