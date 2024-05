Após empate com Barcelona, Zubeldía destaca importância do São Paulo saber enfrentar retrancas

O empate do São Paulo, sem gols, com o Barcelona de Guayaquil, nesta quinta-feira, no MorumBis, não agradou o técnico Luis Zubeldía. O argentino alertou a equipe para a necessidade de aprender a enfrentar equipes que venham para atuar de forma 'fechada'.

"Acho que a partida de hoje é uma amostra para entendermos que daqui até o final os times vão tratar de jogar assim, fechados. Se não estivermos finos na conexão, teremos dificuldades", disse o técnico são-paulino, em entrevista coletiva após a partida.

Experiente em competições internacionais, Zubeldía explicou os obstáculos que serão enfrentados nos momentos difíceis daqui para a frente. "Jogos em Libertadores e Sul-Americana são um processo em que você vai enfrentando times difíceis. Às vezes, como hoje, montam uma marcação para não te dar chances por dentro, só por fora. Te param com faltas."

O treinador revelou que alguns jogadores se apresentaram nervosos na primeira etapa. "Eu falei com eles no intervalo. Havia algumas coisas que estávamos fazendo bem, mas algumas, um pouco nervosos. No primeiro tempo nos faltava um toque final, nos conectar. Pode ser porque se fecharam mais e faltava mais gente na zona de área para acompanhar André e Luciano."