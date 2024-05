Pai de Endrick publica mensagem em tom de despedida do Palmeiras: "Espero um dia voltar"

Endrick irá para a Espanha em julho, quando completar 18 anos, para se juntar aos demais jogadores do Real Madrid, clube que o comprou por cerca de R$ 260 milhões, incluindo bônus por metas atingidas.

O camisa 9 do Alviverde só fará mais dois jogos pelo clube, já que, devido às enchentes no Rio Grande do Sul, as duas próximas rodadas do Brasileirão foram adiadas. Assim, Endrick cumprirá suspensão por três cartões amarelos no duelo contra o Atlético-MG, restando, somente, as partidas contra o Botafogo-SP (Copa do Brasil) e San Lorenzo-ARG (Libertadores).

O jogador, a partir do dia 3 de junho, estará defendendo a Seleção Brasileira e, após a disputa dos amistosos e da Copa América, partirá rumo a Madrid.