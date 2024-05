Renato Gaúcho celebra goleada do Grêmio em retomada: "Minimizar o sofrimento do nosso povo"

Após um mês longe dos gramados, o Grêmio voltou a atuar nesta quarta-feira em grande estilo. Pela fase de grupos da Copa Libertadores, a equipe goleou o The Strongest, da Bolívia, por 4 a 0. Depois do jogo no Couto Pereira, o treinador Renato Gaúcho celebrou a vitória e lembrou do povo no Rio Grande do Sul, que segue vivendo um momento complicado.

"Dentro do campo sabíamos que tínhamos que buscar a vitória para continuarmos vivos na Libertadores. Não vou cansar de elogiar meu grupo por tudo que eles fizeram neste jogo. Não é muito, mas vamos tentar minimizar um pouco que seja o sofrimento do nosso povo. Conseguimos uma boa atuação, uma boa vitória. Mesmo de longe, estamos com saudade do nosso estado e do nosso torcedor lá na Arena, mas deram show aqui. O mínimo que podemos fazer é minimizar a dor deles", falou.

Por ter ficado muito tempo sem treinar e ter partidas oficiais, os atletas do Grêmio, naturalmente, foram perdendo o ritmo de jogo. Embora o time tenha goleado, Renato Gaúcho ressaltou que sua equipe ainda está muito atrás dos adversários neste quesito