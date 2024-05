Brasil vence a Holanda e mantém 100% na Liga das Nações

A Seleção Brasileira feminina de vôlei venceu pela sexta vez na Liga das Nações 2024. A vítima da manhã desta quinta-feira foi a Holanda, derrotada por 3 sets a 1, parciais de 25-17, 20-25, 25-20 e 25-18, em duelo disputado em Macau, na China.

Como ocorreu no jogo contra o Japão na terça-feira, o Brasil amargou altos e baixos contra as holandesas. No primeiro set, as brasileiras dominaram amplamente. Na segunda parcial, uma queda absurda de rendimento, permitindo a reação das adversárias.