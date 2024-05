Novo técnico do Bayern, Kompany comenta reencontro com antigo companheiro do Manchester City

Nesta quinta-feira, Vincent Kompany, novo técnico do Bayern de Munique, falou sobre o reencontro com o atacante Leroy Sané. Eles atuaram juntos pelo Manchester City entre 2016 e 2019, quando o treinador belga ainda era zagueiro e capitão da equipe inglesa.

"No City, eu era mais do que apenas um capitão. Então talvez as coisas não sejam tão diferentes para Leroy do que eram naquela época", disse na coletiva de sua apresentação no clube bávaro.