Vasco anuncia venda de 35 mil ingressos para clássico contra o Flamengo

A torcida do Vasco estará em peso para o clássico contra o Flamengo, marcado para o próximo domingo, às 16h (de Brasília). O Gigante da Colina anunciou nesta quinta-feira que 35 mil ingressos já foram vendidos para o duelo no Maracanã.

Os ingressos começaram a ser comercializados na última segunda-feira e abriu para o público geral pela manhã desta quinta-feira. As entradas estão sendo comercializados entre R$ 80,00 e R$ 400,00.

Como tem acontecido nos últimos clássicos entre os rivais, o jogo terá torcida dividida meio a meio no Maracanã. Esta será a primeira partida das equipes após a retomada do Campeonato Brasileiro, que havia sido paralisado por conta das enchentes no Rio Grande do Sul.