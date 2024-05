Vojvoda comemora marca no comando do Fortaleza e faz comparação com a Sul-Americana do ano passado

Nesta noite, na partida diante do Trinidense, pela CONMEBOL Sudamericana, nosso querido Juan Pablo Vojvoda irá alcançar a marca de 233 partidas e ultrapassar o lendário Moésio Gomes, tornando-se o técnico com mais jogos oficiais na história do... pic.twitter.com/8cuCRkzD1P

"Agradecer toda a torcida pelo apoio e, aos jogadores e a diretoria, que nos dias difíceis nos acompanhou, acompanhou a comissão técnica. Aqui vivemos momentos felizes e tristes, mas o importante hoje era ganhar e não o Vojvoda. Que bom que conseguimos, valorizo muito o dia e também a classificação no primeiro lugar", disse Vojvoda.

Assim como no ano passado, o Fortaleza terminou a fase de grupos da Sul-Americana no primeiro lugar do seu grupo. O técnico Vojvoda fez uma comparação com esta etapa do torneio em 2023 e analisou como a classificação na primeira colocação pode influenciar no mata-mata.

"Sabemos que no ano passado fizemos uma grande primeira fase que nos permitiu decidir os jogos em casa no mata-mata. Tivemos adversários mais difíceis neste ano, mas fizemos uma boa campanha. Somos um time que vamos nos adaptar à situação, independentemente se decidiremos em casa ou não", analisou Vojvoda.