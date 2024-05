'Fomos desrespeitados', diz jogador do Talleres sobre polícia brasileira

O meia Portilla reclamou do tratamento da polícia brasileira com os jogadores do Talleres após a derrota para o São Paulo pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Muito quente [o jogo], estabelecendo um precedente com a polícia brasileira, fomos muito desrespeitados. Coisas que acontecem na partida, entre jogadores, ficam alí [no campo]. Saímos do campo e eles nos agrediram, então, para estabelecer o precedente e que eles levem isso em consideração. A verdade é que é uma falta de respeito, eles nos trataram muito mal. Portilla, meia do Talleres, à ESPN argentina