Contusão de Ayrton Lucas deixa Tite preocupado com lateral do Flamengo

Sobre Ayrton Lucas, o Flamengo não revelou o tempo de recuperação. Apenas divulgou que o "diagnóstico foi de lesão no músculo posterior da coxa esquerda", sem citar a gravidade do problema.

De acordo com a nota oficial do Rubro-Negro carioca, Ayrton Lucas já iniciou tratamento no departamento médico do Ninho do Urubu. No jogo de domingo contra o Vasco, Viña ainda estará à disposição de Tite.