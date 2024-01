São Paulo se vinga da Ferroviária e avança às oitavas da Copinha

O São Paulo se vingou da derrota sofrida na fase de grupos. Já classificados no Grupo 7, os times se enfrentaram na terceira rodada, a Ferroviária bateu o time alternativo do Tricolor e passou em primeiro.

Classificação e jogos Copa São Paulo

O adversário da próxima fase será o Novorizontino, que venceu mais cedo Tiradentes-PI por 3 a 0. A data e o horário dos jogos das oitavas ainda não foram confirmados.

Como foi o jogo

Jogadores de São Paulo e Ferroviária em ação pela Copinha Imagem: Célio Messias/São Paulo

O primeiro tempo foi eletrizante, com uma quase pintura, chuva de bolas no travessão e gol improvável. O primeiro perigo veio com Pedro Paulo, que tentou aproveitar o gol vazio e marcar do meio de campo, mas a bola passou rente à trave. Os dois times ainda acertaram o travessão, mas foi o São Paulo que saiu na frente com um chute sem ângulo de Guilherme Reis.

A Ferroviária empatou logo na volta do intervalo, mas o Tricolor anotou o segundo e depois segurou o resultado. O time de Araraquara foi para o tudo ou nada na reta final e quase empatou no apagar das luzes. O zagueiro Kauê salvou uma bola em cima da linha, e depois o travessão salvou outra vez e confirmou a vaga do São Paulo entre os 16 times restantes.