'Haaland caiu no meu ranking': RMP detona recusa de foto com criança do Flu

O colunista Renato Mauricio Prado criticou no UOL News Esporte a recusa de Haaland, que está cortado do Mundial de Clubes, de tirar fotos com os filhos de Ganso e Samuel Xavier. Ele disse que o atacante norueguês caiu no seu ranking pessoal e destacou que o fato pode servir para motivar os jogadores do Fluminense na final contra o City.

'Eu acho isso um absurdo': "Esse Haaland tem uma cara de ser marrento que vou te contar, ein? Eu acho isso um absurdo — uma criança se aproximar de um ídolo de um esporte, seja lá do que for, e o cara se negar a fazer uma foto que não custa nada para ele, são 10 segundos que ele para ali, faz a foto e faz a alegria de uma criança. Eu acho isso insuportável, Haaland acaba de descer no meu ranking de favoritismo".

'Ganso e o Samuel Xavier vão com apetite redobrado': "Ele estava lá em cima, ele é um jogadoraço, um goleador raríssimo, um jogador que disputa com razão esse negócio de melhor do mundo, ele é um jogador completamente fora da curva, mas caiu no meu ranking, saiu do top-10. Agora, isso tudo, em vez daquele 'vamos jogar contra a fome, contra o racismo', aquela bobajada toda que o Fernando Diniz disse, isso é uma coisa que deixa jogador pau da vida. A matéria do Telegraph chamando de time de aposentado, isso motiva o jogador. Basta mostrar a matéria traduzindo que você vai dar uma injeção de ânimo no time inteiro. De quebra, agora, o Ganso e o Samuel Xavier vão entrar com apetite redobrado para ganhar do City e mandar o Haaland passear".