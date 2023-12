'Se vendo três ou quatro não teria nenhuma ameaça de déficit', diz Casares

Casares enfatizou a valorização de atletas que ficaram no grupo e podem ser vendidos por um preço maior.

"Esses quatro jogadores, que não vou mencionar, hoje se eu vender um atleta eu pego o valor dos quatros que estavam me oferecendo em agosto. Então, eu poderia ter realizado um superávit, poderia não ter conquistado o campeonato e, mais, não teria valorizado um jogador que hoje vale três vezes mais do que em agosto. Se você pegar Pablo, Wellington, Beraldo, Diego, esses jogadores tiveram uma supervalorização, são um ativo, um patrimônio do São Paulo. Então, nós pensamos, sim, no São Paulo e foi tudo planejado. Não é surpresa para nós, agora claro que precisamos esperar dezembro terminar, esperar a composição de números, mas foi tudo planejado", afirmou.

"Se eu tiver um déficit de um tamanho pequeno, médio ou grande, eu explico dessa forma que estou explicando. O que será que o torcedor, ou mesmo quem defende a instituição, gostaria: ter um jogador subvalorizado e vendido apenas para tapar buraco de balanço ou enfrentar um balanço negativo para que a gente dê um salto numa valorização de um ativo onde qualquer venda vai ser inquestionável?", explicou.

Casares prometeu que 2024 será o ano da reestruturação da dívida do São Paulo. O presidente ressaltou que o passivo acumulado atrapalha o equilíbrio financeiro do clube.

