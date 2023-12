São Paulo negocia rescisão com Sportsbet.io e deve pagar multa do próprio bolso

Esse valor é mais que o dobro do valor que a Sportsbet.io paga ao São Paulo atualmente: R$ 24 milhões. Por isso, a diretoria acredita que, mesmo se tiver que bancar a multa rescisória, o novo acordo valerá a pena.

Com a venda dos naming rights do Morumbi à Mondelez, empresa que fabrica o chocolate "Bis'', o São Paulo conseguiu criar uma nova fonte de receita, recebendo R$ 25 milhões por ano, pelas próximas três temporadas. Assim, o clube conseguiria encerrar a parceria com a Sportsbet.io sem dificuldades, utilizando parte dos novos recursos.

Com o retorno à Libertadores em 2024, a diretoria tricolor vem trabalhando nos bastidores para aumentar suas receitas e poder montar um elenco competitivo, que brigue pelo tão sonhado título continental, algo que não acontece há mais de 18 anos. A venda dos naming rights do Morumbi e o novo patrocinador máster são fundamentais nesse processo.

