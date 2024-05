'Estádio jardim' começa a ser construído na Sérvia e sonho é sediar a final da Liga Europa

A seleção da Sérvia terá uma nova casa nos próximos anos. A construção do estádio que será palco dos jogos da equipe como mandante começou na quarta-feira na região de Surcin, em Belgrado, e a conclusão está prevista para dezembro de 2026. O nome da arena será escolhido pelos torcedores do país.

O projeto do novo Estádio Nacional sérvio foi feito pela Fenwick Iribarren Architects (FIA) e é focado em ser "ecologicamente correto", segundo a empresa. A arena terá capacidade para 52 mil espectadores e 4.500 vagas de estacionamento, além de ser composta por quatro anéis suspensos com árvores para colaborar com o conceito de "estádio jardim".

"Outro aspecto inovador do estádio jardim é sua transformação em um espaço público aberto durante o ano todo", destacou a FIA. Opções de lazer, cafés e restaurantes estarão no entorno e, de acordo com a empresa de arquitetura, o projeto foi desenvolvido com foco em sustentabilidade e economia verde.

Além de abrigar jogos da Sérvia, a arena deve estar apta a receber torneios da Uefa e da Fifa. "Teremos um dos estádios mais bonitos da Europa e do mundo", disse o presidente do país, Aleksandar Vucic, durante discurso na cerimônia de início das obras.

Vucic afirmou também que a final da Liga Europa de 2028 deve ser disputada no novo estádio, embora a Uefa ainda não tenha anunciado o país-sede da decisão. "É um dia muito importante para o futebol sérvio. Belgrado merecia ter um Estádio Nacional", declarou o presidente.