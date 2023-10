Sul-Americana: Torcida do Fortaleza prepara mosaico e "Aerolaion" na final

Hoje (24), embarcam para o Uruguai materiais que serão utilizados no mosaico e numa grande celebração que será realizada durante a decisão do torneio continental.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

A organização parte do grupo de torcedores 'Equipe Mosaico', que organizou uma rifa para três eventos ao longo do mês: a queima de fogos no aniversário do clube, no último dia 18, a ação no aeroporto e a festa no Uruguai.

Na final da Sul-Americana serão usados 3.500 bandeirinhas, 30 faixas, 15 mil balões e entre 300 e 400 quilos de papel picado.

Para tudo isso foram arrecadados entre R$ 25 e R$ 30 mil em doações. A rifa segue aberta e o valor ainda pode aumentar.

E o que a torcida irá ver quando o mosaico for exposto? Bem, isso é surpresa. "Só na hora do jogo", contou Victor de Vasconcellos, líder da Equipe Mosaico, responsável pela festa.