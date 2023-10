STJD nega pedido do Botafogo para manter jogo contra o Fortaleza

Com a decisão do STJD, o Botafogo desmobilizou a viagem à capital cearense, onde o jogo aconteceria inicialmente nesta semana.

O Fortaleza não tinha interesse em jogar neste meio de semana para poder se concentrar na preparação para a final da Copa Sul-Americana, contra a LDU, sábado (28), no Uruguai.

A decisão do STJD reforça também o desejo da CBF, que anunciou o adiamento a partida por alegar que não haveria intervalo mínimo previsto no regulamento (66h) entre a conclusão do Botafogo x Athletico e o início do duelo com o Fortaleza.

A CBF ainda não definiu a nova data para realizar Botafogo x Fortaleza. Existe a chance de que o jogo ocorra durante a data Fifa de novembro.