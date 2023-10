Presidente do Fortaleza sobre camisa ao vascaíno Gui: 'Criança adorável'

A camisa dada a Gui é uma versão tricolor com faixa transversal, parecida com a do Vasco, para agradar o pequeno cruzmaltino.

Lembrei que tínhamos um uniforme com uma faixa que remete à camisa do Vasco. Com a colaboração do departamento de marketing, conseguimos entregar a peça para o Gui. Ele é uma criança adorável e a experiência foi bastante positiva

Marcelo Paz, presidente do Fortaleza

Vitória do Vasco, mas torcida para o Fortaleza na Sul-Americana

No encontro, Marcelo Paz e Gui tiveram uma conversa descontraída. O presidente do Fortaleza, inicialmente, perguntou quanto seria o jogo em São Januário, e o menino não titubeou: "2 a 0 Vasco". Porém, logo em seguida, o pequeno cruzmaltino deu um "afago" no dirigente: "mas eu vou torcer para o Fortaleza na Sul-Americana", arrancando risadas do cartola, que depois completou: "parabéns, você é um guerreiro e vencedor" (veja no vídeo abaixo).

Gui viralizou nas redes sociais com um vídeo de reencontro com sua mãe, Tayane, após passar 16 dias em coma em decorrência de uma pneumonia, algo que sensibilizou o Brasil.

Ontem (19), o Governo do Rio de Janeiro sancionou a "Lei Gui", que dará assistência médica e pagará pensão aos portadores de epidermólise bolhosa. O projeto foi proposto pela mãe de Guilherme e aprovado na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).