Leila diz que não desrespeitou o Palmeiras: 'Não joguei história no lixo'

"Então, falar das nossas mazelas, dos nossos insucessos, é para tornar vivo que não queremos mais aquilo para gente. Então, para deixar claro, mente quem diz que a Leila deu entrevista dizendo que o Palmeiras existe a partir de 2015. É mentira, eu nunca falei isso. Nunca desrespeite a história do Palmeiras. Tanto é que as minhas marcas, que existem há 60 anos, eu tenho profundo orgulho de estampa-las no uniforme do clube que eu amo".

Honra em presidir o Palmeiras

"É a maior honra ser presidente do clube que eu amo. É a maior honra da minha vida e ter conseguido com o apoio de vocês. Sem o voto do associado eu não estaria aqui. O Palmeiras é maior do que todos nós. Alguns jornalistas que dizem que a Leila é maior do Palmeiras, nunca. Ninguém é maior do que o Palmeiras. Leila não é dona do Palmeiras. E eu nunca me coloquei como dona, eu sou dona das minhas empresas, aqui do Palmeiras, jamais. Nenhum de nós somos donos. Todos somos os donos do Palmeiras e é para eles que precisamos dar satisfação".

"Eu começo a minha fala com um misto de revolta. Todos aqui são inteligentes. E sabem exatamente que o que eu falo é a mais pura verdade. É aquele negócio: relembrar os momentos bons, todos relembram. Quando são as mazelas, as adversidades, ninguém quer lembrar. Quem desrespeitou o Palmeiras foi quem colocou o Palmeiras nesta situação que nós éramos no passado. Esses sim desrespeitavam a história do Palmeiras. Eu não, jamais".

Não existe crise no Palmeiras

"Mais um pouco à frente, algo que me chama a atenção, essa crise que estão querendo criar. Engraçado que essa crise se aflorou quando passamos a viver a turbulência no futebol. É inconcebível, é sempre assim. Quando tem uma turbulência no futebol, surgem os criadores de crise. O Palmeiras nunca esteve em uma situação tão privilegiada. É impossível conquistar todos os títulos todos os anos. É impossível, não vamos conseguir".