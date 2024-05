Por tragédia no RS, CBF decide suspender próximas duas rodadas do Campeonato Brasileiro

A Série A do Campeonato Brasileiro, portanto, deve ser retomada apenas a partir da nona rodada, com início previsto para 1º de junho. As outras competições organizadas pela CBF continuarão normalmente, com exceção dos jogos envolvendo clubes gaúchos, suspensos até o dia 27 de maio, data do Conselho Técnico Extraordinária da Série A.

O encontro servirá para discutir "aspectos técnicos das competições, bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes e questões de direitos de transmissão e patrocínios".