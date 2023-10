Palmeiras: Quando ganhou era o Abel, quando está ruim é a Leila, diz Milly

Milly Lacombe analisou no UOL News Esporte o mais recente protesto da maior torcida organizada do Palmeiras contra a presidente Leila Pereira. Na visão da colunista do UOL, a dirigente só vem sendo responsabilizada pelos fracassos, mas também tem seu peso no ciclo vitorioso do clube.

'Quando ganhou era o Abel, quando está ruim é a Leila': "Se as pessoas acham que a Leila é tão responsável pelo fracasso, por que não responsabilizaram ela também pelo sucesso? Na hora que ganhou, foi o Abel; na hora que está ruim, é a Leila. Então, a torcida reconhece o poder da Leila, mas só no fracasso. No sucesso, é o Abel .Não foi a Leila que decidiu escalar um time estranho nas competições de mata-mata recente, foi o Abel, então eu acho que todo mundo tem uma responsabilidade aí".

'Tem o componente mulher': "É claro que a gente está vendo um momento muito volumoso porque ela é mulher. Eu não tenho nem mais como explicar isso, a gente sabe que tem outros dirigentes que são medonhos por aí, não precisamos nem sair de São Paulo, e eles não são alvo desse tipo de protesto. A gente tirou uma presidente da República ilegalmente, a gente inventou coisas, todos que fizeram antes da Dilma fizeram o que a Dilma fazia, vai no limite da lei, mas contra a Dilma teve um movimento nacional. Então, tem o componente mulher. A Leila está ali e agora está sendo responsabilizada pelo fracasso, mas por que ela não foi pelo sucesso, se ela tem tanto poder assim? Ninguém elogiou ela, elogiaram o Abel".