Tudo com elegância.

Leila Pereira falou por último. Disse ter sido mal interpretada em sua entrevista coletiva. Que separaram-se trechos e não o todo.

O ponto fundamental: prometeu que não transformará o Palmeiras em SAF enquanto for presidente.

Importante frisar que não é problema fazer do Palmeiras uma SAF. O problema será se for usado o poder da presidência para tornar o clube uma empresa do Grupo Crefisa-Fam.

Leila Pereira prometeu que não fará isso e frisou que a reunião do Conselho Deliberativo estava sendo gravada.