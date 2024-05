CBF suspende duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro por alagamentos no RS

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou nesta quarta-feira que decidiu suspender as duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, que aconteceriam nos dois próximos finais de semana, devido aos impactos dos alagamentos provocados por chuvas recordes no Rio Grande do Sul.

Os jogos dos três times gaúhcos que disputam a competição -- Grêmio, Internacional e Juventude -- já haviam sido suspensos até 27 de maio, depois que as chuvas provocaram enormes estragos no Rio Grande do Sul, incluindo alagamentos de estádios, centros de treinamentos e aeroportos.

A decisão de adiar as rodadas 7 e 8 da competição foi tomada após uma consulta da CBF aos 20 clubes que disputam o Brasileirão, dos quais 15 pediram a suspensão do campeonato até 27 de maio. Nessa data, ocorrerá o conselho técnico da divisão de elite do futebol brasileiro, que vai discutir a possível paralisação definitiva da competição.