ASICS apresenta novos uniformes do Brasil para as Paralimpíadas de Paris 2024

A ASICS realizou nesta segunda-feira o Brand Day 2024, evento no qual foi apresentado os novos uniformes do Brasil para as Paralimpíadas de Paris 2024, com um desfile de 11 paratletas.

A coleção foi desenvolvida em colaboração com os atletas paralímpicos, desde a fase inicial de design até os testes. Ela inclui jaqueta de pódio, moletom, camisetas, camisa polo, regata, bermuda, calça, legging, tênis, mochila, meia, manguito e boné. Todas as peças contam com detalhes de acessibilidade como: mochilas com alça nos puxadores; calças com zíperes na lateral da parte inferior próximo ao tornozelo para facilitar atletas com prótese; e todas as peças com etiquetas internas em Braille, destacando as cores correspondentes, auxiliando na seleção das roupas.