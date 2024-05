Com 3 gols de Griezmann, Atlético de Madrid vence Getafe e carimba vaga na Liga dos Campeões

Ao vencer o Getafe por 3 a 0 nesta quarta-feira pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid carimbou sua vaga para a próxima Liga dos Campeões. O time dirigido pelo técnico argentino Diego Simeone ocupa a quarta colocação com 73 pontos. Faltando duas rodadas para o fim do campeonato, o Athletic Bilbao, que perdeu de virada para o Celta por 2 a 1, soma 62 e não tem mais como alcançar o time da capital.

Os três gols do Atlético foram marcados pelo francês Griezmann, que se tornou o artilheiro do time com 16 gols, um a menos do que Lewandowski, do Barcelona. O maior goleador do campeonato é o ucraniano Dovbyk, do Girona, com 20. O primeiro gol de Griezmann saiu aos 27 minutos do primeiro tempo após ótima assistência do argentino De Paul. Dentro da área, o francês dominou com o pé esquerdo e na velocidade, com o mesmo pé, tocou na saída do goleiro Soria. De Paul foi titular e conseguiu sua quinta assistência, além de três gols nos últimos oito jogos.

O segundo gol saiu no final da primeira etapa, aos 42 minutos. Lino recebeu passe pelo alto na direita e cruzou. A bola percorreu toda a pequena área e encontrou Griezmann do lado oposto. Ele bateu sem defesa para Soria. No início do segundo tempo, em um rápido contra-ataque, o francês conseguiu seu terceiro gol. Lino recebeu perto da linha do meio campo e avançou pelo lado esquerdo e perto da área fechou para o centro. Griezmann se infiltrou nas costas da zaga do Getafe para receber, livre, passe do companheiro. O francês bateu no canto esquerdo e fez seu terceiro.

Com o resultado, o Atlético de Madrid ampliou sua invencibilidade diante do Getafe para 25 partidas. Além disso, Simeone conquistou sua 498ª no comando da equipe. O argentino assumiu o Atlético no final de 2011 e pode chegar à marca simbólica de 500 vitórias ainda neste campeonato. Os próximos jogos do time são contra o Osasuna, em casa, e Real Sociedad, fora.

Campeão da Copa do Rei, o Athletic Bilbao perdeu de virada do Celta por 2 a 1. Após abrir o placar no primeiro tempo com Bereger, o Athletic permitiu a virada em três minutos na segunda etapa. Aos 23 minutos, Swedberg empatou e três minutos depois Alvarez virou. O Athletic chegou a marcar nos acréscimos com Raul Garcia, mas o gol foi anulado por uma jogada faltosa. A vitória deu fôlego ao Celta na luta contra o rebaixamento. O time pulou da 17ª posição, apenas uma acima da zona de descenso, para a 15ª, com 37 pontos.

Nos outros jogos disputados nesta quarta-feira, o Rayo Vallecano venceu o já rebaixado Granada por 2 a 1, e o Sevilla, jogando em casa, foi derrotado pelo Cádiz por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Sergio Guardiola, após assistência de Juanmi, quando o cronômetro já marcava 6 minutos de acréscimos no segundo tempo. A partida terminou com 11 minutos de acréscimo. O Cádiz é o 18º, primeiro time na zona de rebaixamento, com 32 pontos, quatro a menos do que o Mallorca, 17º.