Leila Pereira foi bombardeada por críticas em reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras na última segunda-feira (23). A montagem do time para a disputa do Mundial de Clubes no ano passado, retaliações a opositores e a discussão sobre conflitos entre os interesses de Palmeiras e Crefisa e FAM foram alguns dos temas abordados. Houve até uma comparação entre o fato de a presidente negar ocorrerem conflitos de interesse e o terraplanismo.

Em sua fala, após as manifestações dos membros do órgão, a presidente admitiu erros em algumas contratações e voltou a negar a existência de conflito de interesses por ser dona das patrocinadoras do clube. Leia o pronunciamento completo da presidente aqui.

"No primeiro discurso da presidente, ela prometeu que iria trazer jogador de ponta para disputar o Mundial. O que nós vimos no Mundial? Navarro, Atuesta e Jailson. Nós perdemos o Mundial por falta de reforços. Enquanto o Chelsea tinha uma seleção no banco de reservas, nós tínhamos um time mambembe", disse o conselheiro José Corona Neto.