CBF adia Fla x Red Bull e libera Maracanã para final da Libertadores

3) Em razão dessa alteração, a CBF enviou um ofício à CONMEBOL no dia 11/03/2023, antecipando à CONMEBOL sobre os possíveis conflitos que poderiam ocorrer no calendário nacional, porém não obteve um retorno a respeito do tema;

4) Tal alteração no calendário da CONMEBOL resultou na remarcação das oitavas-de-final da CONMEBOL Libertadores e Sul-Americana para os dias 02 e 09 de agosto de 2023, gerando uma sobreposição de datas, respectivamente com a 18ª rodada do Brasileirão Assaí 2023 e com a semifinal de ida da Copa Betano do Brasil 2023;

5) Em função disso, a CBF se viu obrigada a fazer nova alteração e a ajustar a data base das rodadas 18 a 33 do Brasileirão Assaí 2023, precisando utilizar a data de escape do dia 08 de novembro de 2023 para resolver esse conflito gerado pela alteração do calendário da CONMEBOL.

6) * Data da partida entre Flamengo x Red Bull Bragantino a definir, em virtude da indisponibilidade do Estádio do Maracanã na data original da tabela, tendo em vista o período de exclusividade de cessão do estádio à CONMEBOL para preparação e realização da Final da CONMEBOL Libertadores 2023. O detalhamento da partida será realizado e divulgado oportunamente.

7) * Data da partida entre Fortaleza x Cruzeiro a definir, em virtude da presença da equipe do Fortaleza na Final da CONMEBOL Sul-Americana 2023. O detalhamento da partida será realizado e divulgado oportunamente.

8) * Data da partida entre Fluminense x São Paulo a definir, em virtude da presença da equipe do Fluminense na Final da CONMEBOL Libertadores 2023. O detalhamento da partida será realizado e divulgado oportunamente.