Cruzeiro x Palmeiras: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão feminino

As Palestrinas começaram a rodada na terceira colocação, com 16 pontos conquistados, a seis do líder Corinthians. O time comandado por Camilla Orlando tem cinco vitórias, um empate e duas derrotas. Na última rodada, a equipe venceu o Real Brasília por 3 a 1.

O Cruzeiro, por sua vez, ocupa a oitava posição, com 12 pontos. As Cabulosas têm três vitórias, três empates e duas rodadas. Em seu último compromisso, o time mineiro empatou por 1 a 1 com o Avaí Kindermann, no Sul.

Arbitragem

A árbitra do jogo será Eliane Nogueira dos Santos (RR), com as assistentes Suellen das Gracas Goncalves Silva (MG) e Erica Mara da Silva Lopes (MG)