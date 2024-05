Palmeiras terá semana com viagem ao Uruguai e duelo com líder do Brasileirão

Após vencer o Cuiabá por 2 a 0, neste domingo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já virou a chave. Agora, o foco do grupo é na Libertadores.

Na próxima quinta-feira, o clube encara o Liverpool, do Uruguai, pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental. A bola rola no gramado do Estádio Centenário, em Montevidéu, a partir das 19 horas (de Brasília).

O Verdão está na liderança do grupo F, com sete pontos. Na segunda colocação está o Independiente del Valle, com quatro, assim como o Liverpool-URU, que está em terceiro. O San Lorenzo aparece na lanterna, com zero.