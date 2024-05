Diante do Guarani, Guilherme reencontra rival que o ajudou a deslanchar no Santos

Com o brilho, o camisa 11 foi se tornando uma peça cada vez mais importante no esquema de Carille. Não à toa, ele disputou 17 dos 18 jogos do Santos no ano, sendo 16 como titular.

Classificação e jogos Série B

Com a camisa alvinegra, Guilherme soma quatro gols e três assistências. Ele é o artilheiro do clube, ao lado de Julio Furch.

No reencontro com o Guarani, portanto, o atacante espera repetir a dose para ajudar o Peixe a se manter 100% na Série B do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 21h (de Brasília).

