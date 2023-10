Como a seleção se virou sem Neymar para ganhar seu título mais recente

Cebolinha entrou com uma rotação alta pela esquerda e Firmino, o atacante titular na faixa central, por vezes recuava para ajudar na articulação das jogadas entre as linhas. Everton, inclusive, teve seu melhor momento na seleção brasileira durante a competição.

Coutinho não foi brilhante — teve seus melhores momentos em outra função, vindo aberto pela direita e flutuando pelo meio. Mas era o mais próximo do que Tite queria como "ritmista". Mais atrás, Casemiro e Arthur formaram a dupla de volantes.

Depois da Copa América, Neymar retornou da lesão já jogando como um meio-campista (camisa 10) no PSG. A mudança de papel foi absorvida por Tite na seleção.

E agora, Diniz?

Com Fernando Diniz, Neymar já é um articulador no meio-campo, em um papel centralizado, de camisa 10. Isso faz com que o setor perca força na marcação e por vezes haja, desde a época de Tite, uma inversão. O centroavante acaba "mordendo" mais do que Neymar. Um jeito para poupar o craque fisicamente.

Desde que virou meia — e isso foi usado também por Diniz —, Neymar passou a vir com certa frequência a uma zona mais longe do gol para iniciar as jogadas.